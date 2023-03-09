Илия Топурия – про протесты в Грузии: «Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это»

Грузинский боец UFC Илия Топурия поздравил соотечественников, которые сумели протестами добиться отклонения закона об иностранных агентах.

«Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это», – написал Топурия.

Не мог промолчать: реакция бойца UFC Романа Долидзе на протесты в Грузии, которые начались после принятия закона об иностранных агентах