Илия Топурия – про протесты в Грузии: «Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это»

Теги полулегкий вес UFC MMA Политика Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Илия Топурия поздравил соотечественников, которые сумели протестами добиться отклонения закона об иностранных агентах.

«Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это», – написал Топурия.

Не мог промолчать: реакция бойца UFC Романа Долидзе на протесты в Грузии, которые начались после принятия закона об иностранных агентах

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10 комментариев

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hala18
Ответ Ruslan Isaev
В Германии полно таких z патриотов которые, если бы { жили в России поехали бы в зону сво} но что-то не едут. А человек переживает конкретно за свою страну за её будущее, что в этом плохого?
Откуда вы уверены, что он переживает? Извините конечно, но вы лозунгами какими то спекулируете, ни один из ваших тезисов нельзя подтвердить. Конкретные факты приведите, в частности про Топурия больше интересно.
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Игорь Южный
Ещё один контуженый.
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Ruslan Isaev
Ответ hala18
Человек не родился в Грузии не жил там, но решать хочет вопросы Грузии, деньгами Запада, всё просто, деньги платятся знаменитым людям с Грузии и молодёжи на протестах, ( там вся молодёжь) которая ничего не понимает в устройстве государства, но решает ща всю страну, воет весь запад, но при протестах во Франции запад это осуждает, хотя там вышло больше миллиона людей, а не 10 тысяч как в Грузии, Идёт война товарищи, война за влияние на массы людей в достижении своих целей, вот и всё.
В Германии полно таких z патриотов которые, если бы { жили в России поехали бы в зону сво} но что-то не едут. А человек переживает конкретно за свою страну за её будущее, что в этом плохого?
+7
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-1
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hala18
Человек не родился в Грузии не жил там, но решать хочет вопросы Грузии, деньгами Запада, всё просто, деньги платятся знаменитым людям с Грузии и молодёжи на протестах, ( там вся молодёжь) которая ничего не понимает в устройстве государства, но решает ща всю страну, воет весь запад, но при протестах во Франции запад это осуждает, хотя там вышло больше миллиона людей, а не 10 тысяч как в Грузии,
Идёт война товарищи, война за влияние на массы людей в достижении своих целей, вот и всё.
+26
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+20
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hala18
Ответ j30
зачем постить полититчесие новости которые даже к россии не имееют отношения
Имеют ещё какое, войной в Осетии они грозят
+3
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Чигорин
Топурия по тому закону стал бы иноагентом, понятно, что он хлещет ушами по щекам.
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dimitrii36
Ответ j30
зачем постить полититчесие новости которые даже к россии не имееют отношения
парни на передовой почитают
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-1
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j30
зачем постить полититчесие новости которые даже к россии не имееют отношения
+7
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dimitrii36
день Грузии на улице sports, дубль второй
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Adilet Abdyramanov
Сам он был на протестах? Или сидел в теплой Испании?
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