Илия Топурия – про протесты в Грузии: «Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это»
Грузинский боец UFC Илия Топурия поздравил соотечественников, которые сумели протестами добиться отклонения закона об иностранных агентах.
«Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это», – написал Топурия.
Не мог промолчать: реакция бойца UFC Романа Долидзе на протесты в Грузии, которые начались после принятия закона об иностранных агентах
Идёт война товарищи, война за влияние на массы людей в достижении своих целей, вот и всё.