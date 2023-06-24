«Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением

Федерация бокса России выпустила официальное обращение к гражданам РФ.

«Мы полностью поддерживаем Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа. Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего.

Мы уверены, что уже в ближайшие время обстановка нормализуется и жизнь нашего общества войдет в обычное русло.

Мы призываем всю боксерскую общественность, весь российский народ сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Особо хотим обратиться к гражданам, проживающим в регионах, где введен режим Контртеррористической операции – это Москва, Московская и Воронежская области, а также – к жителям Ростовской и Липецкой областей и Краснодарского края. Не поддавайтесь на провокации и выполняйте все законные требования представителей правоохранительных органов. Помните: единение – главное, что необходимо сейчас», – сказано в официальном заявлении Федерации бокса России.

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