«Это нарушение прав человека». В Федерации бокса России прокомментировали критерии МОК
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал рекомендации МОК в отношении россиян.
«Это полная дискриминация по национальному признаку спортсменов, тренеров, функционеров. Это нарушение прав человека. До определенного момента спорт был вне политики. Любой гражданин имеет право выходить и представлять свою страну, и в честь побед играл национальный гимн.
Будем надеяться, что наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх. Будем надеяться, что наш флаг и гимн в Париже будут присутствовать. И мы будем радоваться за своих спортсменов и за братьев‑белорусов», – сказал Кравцов.
Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»
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