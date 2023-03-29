«Это нарушение прав человека». В Федерации бокса России прокомментировали критерии МОК

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал рекомендации в отношении россиян.

«Это полная дискриминация по национальному признаку спортсменов, тренеров, функционеров. Это нарушение прав человека. До определенного момента спорт был вне политики. Любой гражданин имеет право выходить и представлять свою страну, и в честь побед играл национальный гимн.

Будем надеяться, что наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх. Будем надеяться, что наш флаг и гимн в Париже будут присутствовать. И мы будем радоваться за своих спортсменов и за братьев‑белорусов», – сказал Кравцов.

Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»