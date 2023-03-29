«Это нарушение прав человека». В Федерации бокса России прокомментировали критерии МОК

Теги МОК Федерация бокса России Париж-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал рекомендации МОК в отношении россиян.

«Это полная дискриминация по национальному признаку спортсменов, тренеров, функционеров. Это нарушение прав человека. До определенного момента спорт был вне политики. Любой гражданин имеет право выходить и представлять свою страну, и в честь побед играл национальный гимн.

Будем надеяться, что наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх. Будем надеяться, что наш флаг и гимн в Париже будут присутствовать. И мы будем радоваться за своих спортсменов и за братьев‑белорусов», – сказал Кравцов.

Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»

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5 комментариев

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mootoo
Ответ Олег Акимов
Вор громче всех кричит "Воры!"
ну вот МОК и кричит
+1
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Dart_Yoda
Сложно это всё понять. Сначала вы сами кричите, что война не с Украиной, а с коллективным Западом, потом когда коллективный Запад шлёт вас подальше - дискриминация. Дурачки какие-то.
+2
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Iuasamotu
Вам то чего жаловаться?
0
-1
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Дмитрий
Так ведь и дагестанцев, и украинцев, и русских, и башкиров, и якутов, и тд и тп не пустили))) причем тут национальный признак? Они вообще не понимают о чем речь?
+4
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Олег Акимов
Вор громче всех кричит "Воры!"
+4
-1
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