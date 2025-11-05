  • Спортс
Вальтер Уокер: «Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. Фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни»

Вальтер Уокер выступает в ММА под ненастоящим именем.

Боец тяжелого дивизиона Вальтер Уокер признался, что выступает в UFC под ненастоящим именем.

«Я поменял имя на «Вальтер Уокер», когда перешел в UFC. Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. А фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни. Как знак уважения к нему. Потому что именно мой брат помог мне начать эту жизнь», – сказал Уокер.

Ранее Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки. 

