Вальтер Уокер: «Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. Фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни»
Вальтер Уокер выступает в ММА под ненастоящим именем.
Боец тяжелого дивизиона Вальтер Уокер признался, что выступает в UFC под ненастоящим именем.
«Я поменял имя на «Вальтер Уокер», когда перешел в UFC. Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. А фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни. Как знак уважения к нему. Потому что именно мой брат помог мне начать эту жизнь», – сказал Уокер.
Ранее Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки.
Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на UFC 321
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
