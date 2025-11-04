Нганну – Полу: «Выбирай слова с умом, мальчик. Тебе нужно преподать урок за то, что ты сделал с Тайсоном»

Фрэнсис Нганну ответил на насмешку Джейка Пола.

Боец MMA и боксер Фрэнсис Нганну считает, что блогеру Джейку Полу нужно преподать урок на ринге.

«Выбирай слова с умом, мальчик. Я уверен, что тебе нужен тот, кто преподаст урок за то, что ты сделал с Майком Тайсоном. Но держи свой путь», – написал в соцсетях Нганну.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в поединке, состоявшемся в ноябре-2024.

