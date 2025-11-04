Нганну – Полу: «Выбирай слова с умом, мальчик. Тебе нужно преподать урок за то, что ты сделал с Тайсоном»
Фрэнсис Нганну ответил на насмешку Джейка Пола.
Боец MMA и боксер Фрэнсис Нганну считает, что блогеру Джейку Полу нужно преподать урок на ринге.
«Выбирай слова с умом, мальчик. Я уверен, что тебе нужен тот, кто преподаст урок за то, что ты сделал с Майком Тайсоном. Но держи свой путь», – написал в соцсетях Нганну.
Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в поединке, состоявшемся в ноябре-2024.
Джейк Пол – Нганну: «Дорогой Фрэнсис, просто признайся, что ты уже унижен в боксе и боишься проиграть мне. Легкая мишень»
Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4971 голос
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости