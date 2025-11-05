Соннен – об отказе Нганну драться с Полом: «Ты – боец за деньги. Ты отклонил вызов – ты проиграл»
Чейл Соннен раскритиковал Фрэнсиса Нганну.
Чейл Соннен высказался о Фрэнсисе Нганну, который отказался от боя с Джейком Полом.
«Если ты отказываешься от боев, которые считаешь недостаточно сложными, это делает тебя не благородным мужем, а безработным. Ты – боец за деньги, тебе предлагают деньги, а ты оскорблен этим? Ты отклонил вызов – ты проиграл», – написал экс-боец UFC.
Нганну – Полу: «Выбирай слова с умом, мальчик. Тебе нужно преподать урок за то, что ты сделал с Тайсоном»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?5334 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости