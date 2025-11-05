Соннен – об отказе Нганну драться с Полом: «Ты – боец за деньги. Ты отклонил вызов – ты проиграл»

Чейл Соннен раскритиковал Фрэнсиса Нганну.

Чейл Соннен высказался о Фрэнсисе Нганну, который отказался от боя с Джейком Полом.

«Если ты отказываешься от боев, которые считаешь недостаточно сложными, это делает тебя не благородным мужем, а безработным. Ты – боец за деньги, тебе предлагают деньги, а ты оскорблен этим? Ты отклонил вызов – ты проиграл», – написал экс-боец UFC.

