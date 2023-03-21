Эдди Хирн: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева»

Теги WBC полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Эдди Хирн Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн дал прогноз на поединок между Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«Думаю, Каллум Смит нокаутирует Бетербиева. Я уверен, что он выиграет этот бой. Бетербиев – прекрасный боец, но у него есть уязвимые места.

Ему уже 38 лет, а Смит обладает нокаутирующей мощью. Если он попадет левым хуком, то вырубит Бетербиева наглухо», – заявил Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Смита с Бетербиевым был санкционирован WBC. Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда. Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, проиграв только Саулю Альваресу.

Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)

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3 комментария

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Рашид Алыпкачев
Никогда бы об этом не подумал бы ,но парень с Хаса навтыкает
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Вася Енотов
"Если он попадёт левым хуком...." В том и дело, что всё дело в "если").
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Егор Крид58
так вы ещё подождите, глядишь БТР исполнится 50 и вы найдете слабые места
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