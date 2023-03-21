Эдди Хирн: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева»

Боксерский промоутер Эдди Хирн дал прогноз на поединок между и британцем Каллумом Смитом.

«Думаю, Каллум Смит нокаутирует Бетербиева. Я уверен, что он выиграет этот бой. Бетербиев – прекрасный боец, но у него есть уязвимые места.

Ему уже 38 лет, а Смит обладает нокаутирующей мощью. Если он попадет левым хуком, то вырубит Бетербиева наглухо», – заявил Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Смита с Бетербиевым был санкционирован WBC. Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда. Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, проиграв только Саулю Альваресу.

Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)