Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: «Этот поединок будет проще реализовать к концу года»

Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в конце года.

«Команда Бетербиева выиграла торги, и он должен будет провести поединок с обязательным претендентом по версии WBC Каллумом Смитом. Этот бой состоится в июле‑августе. Потом вариант поединка Дмитрия и Артура будет обсуждаться вновь, но только на зиму.

На мой взгляд этот бой будет проще реализовать к концу года. Сейчас Бивол поддерживает форму, какой‑то спешки у нас нет», – заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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