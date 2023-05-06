Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: «Этот поединок будет проще реализовать к концу года»

Теги Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в конце года.

«Команда Бетербиева выиграла торги, и он должен будет провести поединок с обязательным претендентом по версии WBC Каллумом Смитом. Этот бой состоится в июле‑августе. Потом вариант поединка Дмитрия и Артура будет обсуждаться вновь, но только на зиму.

На мой взгляд этот бой будет проще реализовать к концу года. Сейчас Бивол поддерживает форму, какой‑то спешки у нас нет», – заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Рой Джонс: «Бой между Биволом и Бетербиевым состоится, потому что у них нет конкурентов»

Президент WBC – о бое Бетербиева и Бивола: «Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Тоже в андеркард в Саудовской Аравии
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
После последнего боя Бетербиева , мне кажется Бивол его съест..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Надеюсь когда нибудь увидим этот бой, два очень достойных боксера, каждый со своим стилем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALISTER
Каллум Смит может прервать победную серию канадца. И тогда смысл в бое отпадёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий