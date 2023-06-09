Павлович – о Нганну: «Он стал чемпионом организации и защитил пояс. Теперь его задача – заработать»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович отреагировал на сравнения с Фрэнсисом Нганну.

«Ничего плохого в сравнении с Нганну нет. Когда какие-то положительные вещи отмечают – это нормально.

С его точки зрения он достиг всего: стал чемпионом организации и защитил пояс. Теперь его задача заработать и защитить какие-то свои интересы.

Он не растерял свою популярность и в полной мере может пользоваться тем, что он имеет.

Если он хочет попробовать новые вызовы, в том числе и в боксе, то имеет на это право», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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