UFC on ABC 5: Эмметт против Топурии, Рибас подерется с Барбер

Теги UFC Джош Эмметт Бруно Силва Жалгас Жумагулов UFC Fight Night Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

В Джексонвилле (США) сегодня состоится турнир UFC Fight Night on ABC 5, в главном событии которого пройдет поединок в полулегком весе между Джошем Эмметтом и Илией Топурией.

В соглавном бою подерутся бойцы наилегчайшего женского веса Аманда Рибас и Мэйси Барбер.

Бои основного карда.

Джош Эмметт (18-3) – Илия Топурия (13-0);

Аманда Рибас (12-3) – Мэйси Барбер (12-2);

Остин Лейн (12-3) – Джастин Таф (6-3);

Дэвид Онама (10-2) – Габриэль Сантос (10-1);

Брендан Аллен (21-5) – Бруно Силва (23-8);

Жалгас Жумагулов (14-8) – Джошуа Ван (7-1).

В России турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции запланировано на 18:30 по мск, главный кард начнется в 22:00.

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