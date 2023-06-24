UFC on ABC 5: Эмметт против Топурии, Рибас подерется с Барбер
В Джексонвилле (США) сегодня состоится турнир UFC Fight Night on ABC 5, в главном событии которого пройдет поединок в полулегком весе между Джошем Эмметтом и Илией Топурией.
В соглавном бою подерутся бойцы наилегчайшего женского веса Аманда Рибас и Мэйси Барбер.
Бои основного карда.
Джош Эмметт (18-3) – Илия Топурия (13-0);
Аманда Рибас (12-3) – Мэйси Барбер (12-2);
Остин Лейн (12-3) – Джастин Таф (6-3);
Дэвид Онама (10-2) – Габриэль Сантос (10-1);
Брендан Аллен (21-5) – Бруно Силва (23-8);
Жалгас Жумагулов (14-8) – Джошуа Ван (7-1).
В России турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции запланировано на 18:30 по мск, главный кард начнется в 22:00.
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