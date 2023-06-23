Взвешивание UFC Джексонвилль: Топурия тяжелее Эмметта, Раджабов провалил весогонку

Теги UFC Джош Эмметт Бруно Силва Илия Топурия Лоик Раджабов Бокс/MMA/UFC

В Джексонвилле (Флорида) в ночь на 25 июня состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого пройдет поединок в полулегком весе между Джошем Эмметтом и Илией Топурией.

За сутки до начала турнира прошла процедура взвешивания:

Джош Эмметт (66 кг) против Илья Топурия (66,2 кг);

Аманда Рибас (56,7 кг) против Мэйси Барбер (57,2 кг);

Остин Лейн (111,4 кг) против Джастин Тафа (120,7 кг);

David Onama (66,2 кг) против Габриэль Сантос (65,8 кг);

Брендан Аллен (84,14 кг) против Бруно Сильва (84,37 кг);

Матеуш Ребеки (70,5 кг) против Лоик Раджабов (71,3 кг, провалил взвешивание и отдаст часть гонорара сопернику).

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