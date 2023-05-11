Поединок Дос Аньоса и Луке перенесен на 12 августа (MMA Fighting)

Бой Рафаэля Дос Аньоса и Висенте Луке перенесен на 12 августа.

Изначально поединок должен был возглавить главный кард турнира UFC Fight Night 226, который пройдет 15 июля в Лас-Вегасе.

Причины переноса не сообщаются. Теперь турнир возглавит бой между Холли Холм и Майрой Сильвой.

Поединок Холли Холм и Майры Сильвы возглавит UFC Fight Night 15 июля

Рафаэль Дос Аньос: «Готов вернуться в легкий вес ради поединка с Конором или Исламом»