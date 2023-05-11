Алджамейн Стерлинг: «Хотел бы избежать поединка с Илией Топурией»

Алджамейн Стерлинг рассказал, с кем не хотел бы драться.

«Я тренируюсь со многими бойцами из нашего дивизиона. Конечно, когда я добрался до вершины с некоторыми из них, показалась небольшая разница в уровне. Кто-то выше, а кто-то ниже.

С кем не хочу драться? В UFC, помимо Двалишвили, есть еще один грузинский молот – Илия Топурия. Я знаю, что он прекрасно дружит с Мерабом. Это тот бой, которого я хотел бы избежать ради сохранения наших хороших отношений. Мы тусовались несколько раз. Топурия показался крутым парнем», – заявил чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боев с такими парнями, как я, Мераб или Умар»

Двалишвили – о брате Хабиба: «Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает»