Оливейра – Цукербергу: «Эй, Марк! Давай тренироваться вместе»

Чарльз Оливейра предложил совместные тренировки миллиардеру Марку Цукербергу.

«Эй, Марк! Давай тренироваться вместе, мужик. Готовься и присоединяйся ко мне. Я полечу в Вегас, где мы сможем провести вместе несколько тренировок», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Марк Цукерберг планирует провести бой по правилам MMA с Илоном Маском. Президент UFC Дана Уайт уже заявил, что готов организовать поединок.

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