Чарльз Оливейра: «Раненый лев – это все еще лев. Я возродился из пепла»

Чарльз Оливейра высказался о поединке с Бенеилом Дариушем.

«Раненый лев – это все еще лев. Чувствую себя так, словно я возродился из пепла. Я настоящий чемпион. Докажу это.

– жесткий парень. Он заслуживает уважения, но я не беспокоюсь о том, что он планирует делать.

Сфокусирован на том, что буду делать я», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Дариушем пройдет в соглавном событии турнира UFC 289.

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