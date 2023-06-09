Чарльз Оливейра: «Раненый лев – это все еще лев. Я возродился из пепла»
Чарльз Оливейра высказался о поединке с Бенеилом Дариушем.
«Раненый лев – это все еще лев. Чувствую себя так, словно я возродился из пепла. Я настоящий чемпион. Докажу это.
Бенеил – жесткий парень. Он заслуживает уважения, но я не беспокоюсь о том, что он планирует делать.
Сфокусирован на том, что буду делать я», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Поединок между Оливейрой и Дариушем пройдет в соглавном событии турнира UFC 289.
Чарльз Оливейра: «Моя цель – вернуть титул, я очень голоден»
Ирина Алексеева: «Весь мир будет болеть за Оливейру, чтобы увидеть его реванш с Махачевым»
7 комментариев