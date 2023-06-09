Чарльз Оливейра: «Раненый лев – это все еще лев. Я возродился из пепла»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра высказался о поединке с Бенеилом Дариушем.

«Раненый лев – это все еще лев. Чувствую себя так, словно я возродился из пепла. Я настоящий чемпион. Докажу это.

Бенеил – жесткий парень. Он заслуживает уважения, но я не беспокоюсь о том, что он планирует делать.

Сфокусирован на том, что буду делать я», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Дариушем пройдет в соглавном событии турнира UFC 289.

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7 комментариев

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DrDro
Безумно можно быть первым...
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уличный иуда
У нас в России тоже есть один, возрожденный из пепла феникс
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MaitreML
канан "Феникс" ярус
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Blanco Corazón
Оливейра цитирует Оксимирина 🤔
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daiv18
Без Хабиба легкий вес, как без Надаля РГ
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