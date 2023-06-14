Артем Резников: «Я вообще не думал, что Оливейра может победить Дариуша»

Казахстанский легковес лиги АСА Артем Резников прокомментировал победу экс-чемпиона UFC в легкой весовой категории Чарльза Оливейры в поединке против Бенеила Дариуша.

«Я вообще не думал, что Оливейра может победить Дариуша. Бенеил очень хорошо шел, показал себя с Гамротом и вообще показывал. Я думал, что он будет бороть, и у Оливейры возникнут большие проблемы. Я не думал, что он будет снизу.

По моему мнению, Оливейра его просто переехал, спокойно выиграл. И для меня это было удивление. Я вообще не давал ему никаких шансов. Мне кажется, мало кто давал шансы после боя с Махачевым. Тем более Ислам заборол его досрочно в партере», – сказал Резников в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

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