Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»
Чарльз Оливейра предложил Исламу Махачеву провести бой в Бразилии.
«Я буду драться там, где скажут. Конечно, я могу отказаться, но тогда UFC даст титульный шанс другому бойцу.
«Майкл Чендлер, Дастин Порье – ваша очередь». Так они и поступят, на это нельзя повлиять.
Когда я был чемпионом, я защищал пояс на его территории. На одной из пресс-конференций Махачев сказал, что не против подраться в Бразилии.
Почему бы нам не провести бой в ноябре?» – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.
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