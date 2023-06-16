Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра предложил Исламу Махачеву провести бой в Бразилии.

«Я буду драться там, где скажут. Конечно, я могу отказаться, но тогда UFC даст титульный шанс другому бойцу.

«Майкл Чендлер, Дастин Порье – ваша очередь». Так они и поступят, на это нельзя повлиять.

Когда я был чемпионом, я защищал пояс на его территории. На одной из пресс-конференций Махачев сказал, что не против подраться в Бразилии.

Почему бы нам не провести бой в ноябре?» – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

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12 комментариев

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Sobachkin
Махачев: А где эта локация?
+9
-1
+8
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artem klishin
Ответ san-bernar
Под девизом дожить до решения судей! А как они местных бойцов судят, все знают. И зачем это Исламу ?
судьи не из Бразилии, почему они должны судить предвзято?
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Вячеслав Тотров
а кто тогда будет шейхов развлекать. Белал?
+6
0
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RAMIK
Бой Ислама уже запланирован в Абу Даби. Оливейра это знал заранее. Осень там, зимой в другом месте. Тут решать самому Оливейре. Но Ислам из России, не забывайте это, не из Абу Даби.
+2
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