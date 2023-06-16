Оливейра обратился к Махачеву: «Почему бы нам не подраться в Бразилии?»

Чарльз Оливейра предложил Исламу Махачеву провести бой в Бразилии.

«Я буду драться там, где скажут. Конечно, я могу отказаться, но тогда UFC даст титульный шанс другому бойцу.

« , – ваша очередь». Так они и поступят, на это нельзя повлиять.

Когда я был чемпионом, я защищал пояс на его территории. На одной из пресс-конференций Махачев сказал, что не против подраться в Бразилии.

Почему бы нам не провести бой в ноябре?» – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

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