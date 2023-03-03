Лоик Раджабов заявил, что был исключен из TUF по требованию Конора: «Я оказался крайним»

Новичок UFC Лоик Раджабов подтвердил, что Конор Макгрегор изменил состав участников шоу The Ultimate Fighter ради своих бойцов.

«Я прилетел в Лас-Вегас за две недели до турнира, прошел медицинское обследование, 12 дней сидел на карантине. Но в тот день, когда нас хотели забрать на съемки, прилетел Макгрегор с двумя парнями из Ирландии.

Я оказался крайним. Один из продюсеров потом извинился, объяснил, что это шоу, где нужно каждый день по 40-60 минут давать интервью, а я не могу говорить на английском… Конечно, было очень обидно, потому что я столько готовился, тренировался. Но то, что случается, случается к лучшему», – сказал Раджабов.

На UFC 285 Лоик Раджабов встретится с Эстебаном Рибовичем.

Уайт не опроверг слухи о том, что Макгрегор исключил нескольких участников из TUF: «Конор получит то, чего он хочет»