Илия Топурия подрался в испанском баре во время игры в автомат

Теги происшествия полулегкий вес UFC MMA Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия стал участником драки в одном из баров Испании.

Неизвестный мужчина подошел к бойцу, когда тот играл в автомат. После толчка в плечо Топурия ответил тремя ударами, после чего зачинщик упал на пол.

В декабре 2022-го Топурия победил Брайса Митчелла на UFC 282.

Евлоев – Топурии: «Я побью тебя на глазах у твоей родной публики»

Мовсар Евлоев: «Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора есть немецкие корни»

 

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1 комментарий

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Чувака оттопурило знатно)
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