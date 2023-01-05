Илия Топурия подрался в испанском баре во время игры в автомат

Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия стал участником драки в одном из баров Испании.

Неизвестный мужчина подошел к бойцу, когда тот играл в автомат. После толчка в плечо Топурия ответил тремя ударами, после чего зачинщик упал на пол.

В декабре 2022-го Топурия победил Брайса Митчелла на UFC 282.

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Мовсар Евлоев: «Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора есть немецкие корни»