Источник из Bellator сказал, что Вадим Немков перейдет в тяжелый вес

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков хочет сменить весовую категорию.

«Вадим Немков может перейти в тяжелый вес. Это новые вызовы для него», – заявил источник из Bellator.

Напомним, что Немков на прошлой неделе защитил чемпионский титул Bellator в полутяжелом весе, победив Йоэля Ромеро единогласным решением судей. А активе 31-летнего бойца 16 побед и два поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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