Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»
Тайсон Фьюри в резкой форме ответил Джо Рогану за слова о возможном бое с Джоном Джонсом.
«Я самый опасный человек на планете. Слышал, как Джо Роган сказал что-то на днях, но я не сидел в соцсетях и не отвечал этому маленькому ссыкуну, этому лысому карлику.
Я слышал, как он сказал, что Джон Джонс мог бы меня поиметь меня, если бы нас заперли в одной комнате. Я так не думаю.
Ни один человек, рожденный матерью, не смог бы поиметь меня в одиночку. Что бы ни случилось в этой комнате, я бы вышел оттуда. Без проблем», – сказал Тайсон Фьюри.
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Джонс просто швырнул бы пузатого на землю, а дальше делай что хочу, хоть катайся на Фьюри как на коне.
Хотя не исключаю, что Джонс мог бы и ногами его забить.
Но это очевидные вещи, не знаю зачем Роган поднял эту тему)