Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Джон Джонс Джо Роган бокс натив контент Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри в резкой форме ответил Джо Рогану за слова о возможном бое с Джоном Джонсом.

«Я самый опасный человек на планете. Слышал, как Джо Роган сказал что-то на днях, но я не сидел в соцсетях и не отвечал этому маленькому ссыкуну, этому лысому карлику.

Я слышал, как он сказал, что Джон Джонс мог бы меня поиметь меня, если бы нас заперли в одной комнате. Я так не думаю.

Ни один человек, рожденный матерью, не смог бы поиметь меня в одиночку. Что бы ни случилось в этой комнате, я бы вышел оттуда. Без проблем», – сказал Тайсон Фьюри.

Джо Роган – о фаворите потенциального боя Фьюри – Джонс: «Я готов поставить все фишки на черное»

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4 комментария

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London.is.blue
У Джонса было бы проблем не больше, чем против какого-то мужика с улицы.
Джонс просто швырнул бы пузатого на землю, а дальше делай что хочу, хоть катайся на Фьюри как на коне.
Хотя не исключаю, что Джонс мог бы и ногами его забить.

Но это очевидные вещи, не знаю зачем Роган поднял эту тему)
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mqh9pzrxgf
Цыган всю карьеру избегает чего-то)
+6
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Алексей Александрович
Из октагона этот мешок тоже выйдет невредимым, как из комнаты? Никто ещё не поймал цигана за слово?
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No Fear
Да Фьюри любой борец 80+ кг перевернет и затопает, что говорить о Джонсе, он его просто изнасилует
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0
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