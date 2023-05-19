Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»

Тайсон Фьюри в резкой форме ответил Джо Рогану за слова о возможном бое с Джоном Джонсом.

«Я самый опасный человек на планете. Слышал, как Джо Роган сказал что-то на днях, но я не сидел в соцсетях и не отвечал этому маленькому ссыкуну, этому лысому карлику.

Я слышал, как он сказал, что мог бы меня поиметь меня, если бы нас заперли в одной комнате. Я так не думаю.

Ни один человек, рожденный матерью, не смог бы поиметь меня в одиночку. Что бы ни случилось в этой комнате, я бы вышел оттуда. Без проблем», – сказал .

Джо Роган – о фаворите потенциального боя Фьюри – Джонс: «Я готов поставить все фишки на черное»