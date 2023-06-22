Дмитрий Бивол может провести бой против Энтони Ярда (ТАСС)

Теги Дмитрий Бивол бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Стало известно имя возможного соперника Дмитрия Бивола.

«Дмитрий планирует провести следующий бой в сентябре. Среди возможных соперников – Энтони Ярд», – сообщил ТАСС источник в команде бойца.

В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы шанс получил британец. Бой с Ярдом – хорошая идея»

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

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1 комментарий

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melmi
Интересно будет сравнить как он провел бой с Берербиевым и как проведет( если будет бой ) с Биволом
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