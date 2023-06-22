Дмитрий Бивол может провести бой против Энтони Ярда (ТАСС)
Стало известно имя возможного соперника Дмитрия Бивола.
«Дмитрий планирует провести следующий бой в сентябре. Среди возможных соперников – Энтони Ярд», – сообщил ТАСС источник в команде бойца.
В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
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