Дмитрий Бивол может провести бой против Энтони Ярда (ТАСС)

Стало известно имя возможного соперника Дмитрия Бивола.

«Дмитрий планирует провести следующий бой в сентябре. Среди возможных соперников – », – сообщил источник в команде бойца.

В последний раз дрался в ноябре-2022, когда победил единогласным решением судей.

Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы шанс получил британец. Бой с Ярдом – хорошая идея»

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»