Президент WBC Сулейман – Биволу: «Возьми пример с Бетербиева. Он прожил 15 лет в Канаде, имеет гражданство, а его дети – канадцы»

Теги WBC Артур Бетербиев Маурисио Сулейман Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Президент WBC Сулейман заявил, что Бивол не должен выступать под флагом России.

«Я говорил об этом тысячу раз. Бивол в курсе нашей позиции, он знает, что ему нужно было сделать в прошлом и как нужно поступить сейчас. Все просто.

Возьми пример с Бетербиева, который показал, что прожил 15 лет в Канаде, у него есть там вид на жительство, а его дети – канадцы. У него есть канадский паспорт и канадская боксерская лицензия», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Менеджер Бивола – о позиции WBC: «Больше политическое высказывание. Уверен, что это не станет преградой для поединка с Бетербиевым»

Президент WBC ответил Биволу: «Наша позиция не является личной, у меня много русских друзей. Обидно, что Дмитрий стал жертвой»

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4 комментария

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j30
бетербиев сам чеченец а дети канадцы как так получилось?
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j30
Ответ Marat Manabay
Если ты гражданин канады значит ты канадец, что тут не понятного??
если ты гражданин канады то надо говорить гражданин канады , они же не канадцы по происхождению
+2
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Artur Pokachevski
Бетербиев хоть сказал бы что-нибудь ))
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