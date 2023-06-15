Президент WBC Сулейман – Биволу: «Возьми пример с Бетербиева. Он прожил 15 лет в Канаде, имеет гражданство, а его дети – канадцы»

Президент WBC Сулейман заявил, что Бивол не должен выступать под флагом России.

«Я говорил об этом тысячу раз. Бивол в курсе нашей позиции, он знает, что ему нужно было сделать в прошлом и как нужно поступить сейчас. Все просто.

Возьми пример с Бетербиева, который показал, что прожил 15 лет в Канаде, у него есть там вид на жительство, а его дети – канадцы. У него есть канадский паспорт и канадская боксерская лицензия», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Менеджер Бивола – о позиции WBC: «Больше политическое высказывание. Уверен, что это не станет преградой для поединка с Бетербиевым»

Президент WBC ответил Биволу: «Наша позиция не является личной, у меня много русских друзей. Обидно, что Дмитрий стал жертвой»