Махачев претендует на звание «Лучший боец года» от ESPN. Конкуренты – Джонс, Эдвардс и Нуньес
Премия ESPN Espy Awards назвала кандидатов на звание «Лучший боец года».
В список номинантов попал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Его конкурентами станут действующие чемпионы организации Джон Джонс и Леон Эдвардс, а также Аманда Нуньес, завершившая карьеру в начале июня.
Награды ESPY Awards вручаются с 1993 года. Лауреаты премии определяются голосованием болельщиков.
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Пусть ещё по одному бою проведут и тогда будет уже видно кто более достоин
Один забрал пояс у доминирующего чемпиона и защитил его в бою с ним же .
Второй побил 1 и 2 место рейтинга п4п!