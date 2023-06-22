Махачев претендует на звание «Лучший боец года» от ESPN. Конкуренты – Джонс, Эдвардс и Нуньес

Теги UFC MMA Джон Джонс Аманда Нуньес Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Премия ESPN Espy Awards назвала кандидатов на звание «Лучший боец года».

В список номинантов попал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Его конкурентами станут действующие чемпионы организации Джон Джонс и Леон Эдвардс, а также Аманда Нуньес, завершившая карьеру в начале июня.

Награды ESPY Awards вручаются с 1993 года. Лауреаты премии определяются голосованием болельщиков.

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8 комментариев

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уличный иуда
Канан ярус претендует на звание лучшего шаурмешника в Саратове по версии дяди Карена
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Bashibuzuck
Победы Исламу✊✊✊, хотя скорее всего награду отдадут Аманде, так как завершила карьеру, да и вообще😏
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Кукушка Кукушка
Ответ АРХАТ
А не рано ли, ещё половина календарного года... Пусть ещё по одному бою проведут и тогда будет уже видно кто более достоин
Награды еспн дает не за календарный год, а за период с июня 2022 до июня 2023
+1
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АРХАТ
А не рано ли, ещё половина календарного года...
Пусть ещё по одному бою проведут и тогда будет уже видно кто более достоин
0
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Саламбек Алаев
Ну однозначно Леон или Ислам !
Один забрал пояс у доминирующего чемпиона и защитил его в бою с ним же .
Второй побил 1 и 2 место рейтинга п4п!
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Нету Нету
Джонс везде пихают что только возможно, за какие заслуги? борщит конкретно
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Джавез Тилл
Ответ уличный иуда
Канан ярус претендует на звание лучшего шаурмешника в Саратове по версии дяди Карена
А Саня малой и Ваня обиженный на звание самых обиженных 😄
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