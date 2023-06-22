Махачев претендует на звание «Лучший боец года» от ESPN. Конкуренты – Джонс, Эдвардс и Нуньес

Премия ESPN Espy Awards назвала кандидатов на звание «Лучший боец года».

В список номинантов попал чемпион в легком весе .

Его конкурентами станут действующие чемпионы организации и , а также , завершившая карьеру в начале июня.

Награды ESPY Awards вручаются с 1993 года. Лауреаты премии определяются голосованием болельщиков.

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