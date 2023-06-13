Ислам Махачев: «Уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что мечтает стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Это моя мечта. Я уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса. У него хорошая защита, но со мной все будет по-другому.

Я могу как драться с ним в стойке, так и бороться – без разницы. Я уверен, что мог побить этого парня. Просто дайте мне шанс», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

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10 комментариев

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Tommy Addams
слишком высокомерно
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Buttowski
Забыл имя , прям как Дана твоё)
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Forza
Я уверен, что Махачев реально забыл как Эдвардса зовут, кстати. Не то что он специально так решил подтрунить над ним.
+2
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Павел Павлов
Может стать.но может и отлететь.уже бывало.
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neutronpwnz
Ждем убийство от топов полусреднего веса, много болтает
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sanek maloi
С мелким Волком ничего не смог сделать, ни в стойке, ни в партере, про Колби вообще молчит и что то он раздухарился, так и отлететь в следующем бою может)
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Skotinas
Выйди для начала с Оливейрой. Уверен, второй бой будет сложнее в разы!
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Саша Белый
Ответ Forza
Я уверен, что Махачев реально забыл как Эдвардса зовут, кстати. Не то что он специально так решил подтрунить над ним.
Я думаю это отсылка к моменту, когда Дана его имя забыл)
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