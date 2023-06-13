Ислам Махачев: «Уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса»

Ислам Махачев заявил, что мечтает стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Это моя мечта. Я уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я могу победить... забыл имя... Эдвардса. У него хорошая защита, но со мной все будет по-другому.

Я могу как драться с ним в стойке, так и бороться – без разницы. Я уверен, что мог побить этого парня. Просто дайте мне шанс», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

Мокаев оценил шансы Махачева в полусреднем весе: «Выиграет у Эдвардса, с Усманом будет 50 на 50»