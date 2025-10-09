Ислам Махачев: «Усман – тот парень, который должен прийти и стать чемпионом UFC»

Ислам Махачев назвал следующего чемпиона в легком весе UFC.

«Жду Усмана и Пола Хьюза в UFC. Усман – тот парень, который должен прийти и стать следующим чемпионом UFC», – сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев.

Титулом UFC в легком весе сейчас владеет Илия Топурия.

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Пол Хьюз: «Усмана должны были оштрафовать, он трижды бил ниже пояса. И это я еще не считаю удар головой»