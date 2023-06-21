Хамзат Чимаев может подраться в соглавном событии UFC 294 (ТАСС)

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

В команде Хамзата Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон.

«Бой Хамзата может стать соглавным на турнире в Абу-Даби», – сообщил ТАСС источник в команде бойца.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Ранее стало известно, что UFC не ведет переговоры о бое между Чимаевым и Камару Усманом.

Чимаев хочет драться 2 сентября в Париже: «Дайте мне размазать кого-нибудь»

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?

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10 комментариев

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Мага осторожный
Может подраться, а может не подраться. Чимаев сдулся, теперь как Конор, только в соцсетях бьётся, но тот хотя бы достиг всего
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Bello Jiafra
то по 2 боя в неделю, то по году простоя. всё это очень странно
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oka79410
Ответ Bello Jiafra
то по 2 боя в неделю, то по году простоя. всё это очень странно
не странно. когда были ребята попроще, он имел возможность пижонить. с бернсом это не прокатило, чуть не отлетел. весогонка дается сложно, в среднем весе ребята покрупнее, очкует. видимо, ждет подходящего соперника
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eskerro
А может и нет
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sanek maloi
Ну как на шерстяной остров без Чимаева, там и весы волшебные, тмином натрут и финиками заправят(
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Ruslan Isaev
Ответ Мага осторожный
Может подраться, а может не подраться. Чимаев сдулся, теперь как Конор, только в соцсетях бьётся, но тот хотя бы достиг всего
Так Чимаев клянётся что даже с новичком готов выйти. Проблема в том что с ним не кто не хочет выходить.
Сам дана гововмл что не кто не хочет
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graciano
Ответ Ruslan Isaev
Так Чимаев клянётся что даже с новичком готов выйти. Проблема в том что с ним не кто не хочет выходить. Сам дана гововмл что не кто не хочет
С «Новичком» любой победит.
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Barabakan
Ответ Bello Jiafra
то по 2 боя в неделю, то по году простоя. всё это очень странно
Думаю, проблемы с визой у него.
Хотя он гражданин ЕС.
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Bello Jiafra
Ответ Barabakan
Думаю, проблемы с визой у него. Хотя он гражданин ЕС.
ну да, он шведский подданный. муть какая-то...
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