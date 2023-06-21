Хамзат Чимаев может подраться в соглавном событии UFC 294 (ТАСС)

В команде Хамзата Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон.

«Бой Хамзата может стать соглавным на турнире в Абу-Даби», – сообщил источник в команде бойца.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

Ранее стало известно, что UFC не ведет переговоры о бое между Чимаевым и .

Чимаев хочет драться 2 сентября в Париже: «Дайте мне размазать кого-нибудь»

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?