Хирн – о поправках в закон Али: «Они не хотят сообщать бойцам сумму дохода от турниров»

Эдди Хирн прокомментировал последствия предложенных изменений в законе Али.

«Проблема закона Али для них – бойцам должны сообщать сумму дохода от мероприятий, от телетрансляций.

Бойцы UFC не могут видеть за неделю до события, какой доход UFC получит от шоу. Доход от карда UFC может быть выше, чем в боксе. Возможно, именно поэтому они хотят поменять правило», – сказал промоутер Эдди Хирн .

В апреле-2024 компания TKO, в состав которой входят UFC и WWE, отправила в американский Конгресс запрос по поводу возможности изменений в закон Али – акт, защищающий права боксеров.

