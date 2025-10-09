0

Хирн – о поправках в закон Али: «Они не хотят сообщать бойцам сумму дохода от турниров»

Эдди Хирн прокомментировал последствия предложенных изменений в законе Али.

«Проблема закона Али для них – бойцам должны сообщать сумму дохода от мероприятий, от телетрансляций.

Бойцы UFC не могут видеть за неделю до события, какой доход UFC получит от шоу. Доход от карда UFC может быть выше, чем в боксе. Возможно, именно поэтому они хотят поменять правило», – сказал промоутер Эдди Хирн.

В апреле-2024 компания TKO, в состав которой входят UFC и WWE, отправила в американский Конгресс запрос по поводу возможности изменений в закон Али – акт, защищающий права боксеров.

Президент UFC и саудиты хотят монополизировать бокс. Благо или убийство?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoЭдди Хирн
Zuffa
logoUFC
TKO Boxing Promotions
logoДана Уайт
logoМохаммед Али
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта
14вчера, 05:40
Уайт опроверг договоренность с Макгрегором о его поединке в Белом доме: «Конор хочет драться в этом карде. Мы еще не вели переговоры – все начнется только в феврале»
76 октября, 10:35
Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»
215 октября, 15:40
Главные новости
Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»
13сегодня, 14:15Видео
Камару Усман: «С удовольствием посмотрел бы третий бой Анкалаева и Перейры»
10сегодня, 13:41
Майкл Биспинг: «UFC нужно организовать бой Волкановски – Двалишвили в 2026 году»
5сегодня, 12:25
Чарльз Оливейра: «Топурия подерется с Гейджи в январе»
8сегодня, 11:58
Илия Топурия и Жерар Пике сыграли в EA Sports FC
4сегодня, 11:23Видео
Ислам Махачев: «Усман – тот парень, который должен прийти и стать чемпионом UFC»
15сегодня, 10:55
Сыну Рэмпейджа Джексона предъявили обвинение. Открыто уголовное дело за избиение рестлера
8сегодня, 09:57
Пол Хьюз: «Усмана должны были оштрафовать, он трижды бил ниже пояса. И это я еще не считаю удар головой»
8сегодня, 08:54
Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)
18сегодня, 08:41
Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире»
1сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30