Илия Топурия и Жерар Пике сыграли в EA Sports FC

Илия Топурия сыграл в EA Sports FC с экс-игроком «Барселоны» Жераром Пике.

«Жерар Пике пришел в гости, чтобы снова пережить старые травмы «Эль-Класико», – написал чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия сыграл за «Реал», а экс-игрок «Барселоны» – за свой бывший клуб. Илия выиграл 7:4.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона.

Илия Топурия: «Король возвращается. Никто не в безопасности. Выстраивайтесь в очередь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Илии Топурии
