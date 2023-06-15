Владимир Минеев: «UFC – это крутая распиаренная машина, но я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира»

Теги UFC MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев оценил свои шансы подраться в UFC.

«UFC? У меня нет такого пункта в чек‑листе, я на эту жизнь смотрю по‑другому, и только единоборствами она не ограничена. Подраться в UFC… уже, наверное, не получится.

Я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира. Я год назад тренировался с ребятами: Роман Копылов, Муслим Магомедов, Насрудин Насрудинов, Армен Петросян. Они все хорошего уровня бойцы. Я со всеми спарринговал, и все примерно одинаковые. И они сейчас себя хорошо проявляют в этой лиге.

UFC – это крутая распиаренная машина, но мы ничуть не хуже, и чтобы чувствовать свой уровень, можно просто с ними тренироваться, – заявил боец MMA Владимир Минеев.

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13 комментариев

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Ruslan Isaev
Видели мы какой ты сильный, аж до такой степени что вены на трубки от капельницы стали похожи.
Без химии твой уровень(да и 90% остальных в наших лигах) это драться у тамаева за айфоны
+11
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London.is.blue
Ответ Ruslan Isaev
Видели мы какой ты сильный, аж до такой степени что вены на трубки от капельницы стали похожи. Без химии твой уровень(да и 90% остальных в наших лигах) это драться у тамаева за айфоны
Даже с химией, что он сделает Адесанье? Ну помимо того, что улетит в глубокий КО?
+3
0
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j-rich
Можно играть за Кубань, при этом ощущая себя Винисиусом или Мбаппе, считая что как игрок я не хуже)
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-3
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Иван Иванов
он же воюет на Украине
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Mancar Camoran 2.0
Я чет не пойму, по какому контракту служит этот чхорт, неделя в глубочайшем тылу - год на гражданке ?
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Костя Кот
перевод: всегда мечтал драться в юфс, но понимал, что никогда не пройду допинг тест и поэтому сделаю вид, что патриот и буду ездить в МО в камуфляжи делать фото, как-будто я на сво
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Александр Невский
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Вова ты лучший боец в России и шлеменко, Вова привези пленного укропа в Ульяновск .
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Линолеум
Опять этот позёр фронтовой)
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Kanan Jarrus
Ответ London.is.blue
Даже с химией, что он сделает Адесанье? Ну помимо того, что улетит в глубокий КО?
нокаутирует иззи патриотизмом
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Иванов
он же воюет на Украине
Он очищает новые регионы России от грязи он молодец .
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