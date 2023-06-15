Владимир Минеев: «UFC – это крутая распиаренная машина, но я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира»
Владимир Минеев оценил свои шансы подраться в UFC.
«UFC? У меня нет такого пункта в чек‑листе, я на эту жизнь смотрю по‑другому, и только единоборствами она не ограничена. Подраться в UFC… уже, наверное, не получится.
Я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира. Я год назад тренировался с ребятами: Роман Копылов, Муслим Магомедов, Насрудин Насрудинов, Армен Петросян. Они все хорошего уровня бойцы. Я со всеми спарринговал, и все примерно одинаковые. И они сейчас себя хорошо проявляют в этой лиге.
UFC – это крутая распиаренная машина, но мы ничуть не хуже, и чтобы чувствовать свой уровень, можно просто с ними тренироваться, – заявил боец MMA Владимир Минеев.
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