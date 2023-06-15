Минеев – об отъезде в зону боевых действий: «Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. Все там, в Донецке»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал о подготовке к отъезду в зону боевых действий.

«Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. У меня все там, в Донецке. Я приехал в спортивной форме, как обычный гражданский человек, по аэропорту в военной форме не хожу. Стараюсь по мере возможности приводить себя в порядок.

Есть люди, которые говорят: «Вот, он слишком хорошо выглядит». Я всегда представляю, что человек, который пишет комментарии под моими видео – генерал‑полковник, который все знает и во всем разбирается. При этом он такой заросший, небритый, грязный, весь в форме, у него четыре ранения, он очень умный и очень большой сильный патриот», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, что Минеев находится в увольнении с 16 мая в связи с рождением дочери.

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6 комментариев

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hsmshhzfn5
Володя, ты своими глупыми интервью позоришь наших бойцов.
Которые ушли добровольцами, которых мобилизовали.
Которые сидят в окопах и которым бабушки скидываются с пенсии на коптеры и прицелы.

Ты лучше бы своим богатым наманикюренным друзьям рассказал, как там люди страдают и попросил бы помощи для обычного солдата.
Вместо того, чтобы ездить на этой теме с СВО и корчить из себя патриота России.
А то каждое интервью все хуже.
+13
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Дэннис Молинарев
Да да
Стилист, барбер и фотограф тоже там заждались Володю
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shahmur
Эх Мага, жаль что у тебе в обоих боях закончился бензин
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Johnny Walker
🤡
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Олег Акимов
Просто садишься на красную ветку метро и едешь в зону боевых действий.
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Олег Акимов
Ответ hsmshhzfn5
Володя, ты своими глупыми интервью позоришь наших бойцов. Которые ушли добровольцами, которых мобилизовали. Которые сидят в окопах и которым бабушки скидываются с пенсии на коптеры и прицелы. Ты лучше бы своим богатым наманикюренным друзьям рассказал, как там люди страдают и попросил бы помощи для обычного солдата. Вместо того, чтобы ездить на этой теме с СВО и корчить из себя патриота России. А то каждое интервью все хуже.
Лучше пусть бойцы спросят у своего президента во имя каких целей они умирают на чужой земле.
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