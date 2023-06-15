Минеев – об отъезде в зону боевых действий: «Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. Все там, в Донецке»
Владимир Минеев рассказал о подготовке к отъезду в зону боевых действий.
«Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. У меня все там, в Донецке. Я приехал в спортивной форме, как обычный гражданский человек, по аэропорту в военной форме не хожу. Стараюсь по мере возможности приводить себя в порядок.
Есть люди, которые говорят: «Вот, он слишком хорошо выглядит». Я всегда представляю, что человек, который пишет комментарии под моими видео – генерал‑полковник, который все знает и во всем разбирается. При этом он такой заросший, небритый, грязный, весь в форме, у него четыре ранения, он очень умный и очень большой сильный патриот», – заявил боец MMA Владимир Минеев.
Напомним, что Минеев находится в увольнении с 16 мая в связи с рождением дочери.
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Которые ушли добровольцами, которых мобилизовали.
Которые сидят в окопах и которым бабушки скидываются с пенсии на коптеры и прицелы.
Ты лучше бы своим богатым наманикюренным друзьям рассказал, как там люди страдают и попросил бы помощи для обычного солдата.
Вместо того, чтобы ездить на этой теме с СВО и корчить из себя патриота России.
А то каждое интервью все хуже.
Стилист, барбер и фотограф тоже там заждались Володю