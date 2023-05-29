Владимир Минеев: «Планирую вернуться в зону СВО. Мы там до конца»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев заявил, что планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.

– Сегодня в Москве вы награждали призеров всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Какие дальше планы?

– Нужно вернуться в зону СВО.

– Есть конкретика по вашему бою по правилам кикбоксинга 15 сентября?

– Все вопросы по этой теме к Камилу Гаджиеву. Я об этом слышал, но ничего конкретного не могу сказать. Для того, чтобы этот бой прошел, нужно много всего. Я готов, но вопрос в том, как это совместить с военной службой. И как на это посмотрит командир.

У нас же люди сейчас подписывают контракт [на военную службу] хоть и на год‑два, но в целом мы там, пока не закончится СВО, – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери.

Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Ты беспомощный»

Владимир Минеев – о рождении дочери: «Хотим назвать ее Вера. Вера – единственное, что нас спасает»

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11 комментариев

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Саня Риза
🤡🤡🤡
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Ебздрогыч
Есть рубрика медиафутбола, для Минеева можно сделать рубрику медиавоенный
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Sodad
Еще полгода будет возвращаться через СМИ
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Костя Кот
да не был ты нигде, хорош уже
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Yndestad
Язык у минеева всё длиннее и длиннее)
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Дэннис Молинарев
Из серии ты заходи, если шо…
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Unnamed80
Тем более уже время выборов в депутаты подходит, да, Володь?
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Kanan Jarrus
увидел как вырубили алекса патриотова, решил вернуться
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AshAsh
Sturmbannführer Valdemar mineeV
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