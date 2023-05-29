Владимир Минеев: «Планирую вернуться в зону СВО. Мы там до конца»

Владимир Минеев заявил, что планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.

– Сегодня в Москве вы награждали призеров всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Какие дальше планы?

– Нужно вернуться в зону СВО.

– Есть конкретика по вашему бою по правилам кикбоксинга 15 сентября?

– Все вопросы по этой теме к Камилу Гаджиеву. Я об этом слышал, но ничего конкретного не могу сказать. Для того, чтобы этот бой прошел, нужно много всего. Я готов, но вопрос в том, как это совместить с военной службой. И как на это посмотрит командир.

У нас же люди сейчас подписывают контракт [на военную службу] хоть и на год‑два, но в целом мы там, пока не закончится СВО, – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери.

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