Владимир Минеев: «Планирую вернуться в зону СВО. Мы там до конца»
Владимир Минеев заявил, что планирует вернуться в зону боевых действий на Украине.
– Сегодня в Москве вы награждали призеров всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Какие дальше планы?
– Нужно вернуться в зону СВО.
– Есть конкретика по вашему бою по правилам кикбоксинга 15 сентября?
– Все вопросы по этой теме к Камилу Гаджиеву. Я об этом слышал, но ничего конкретного не могу сказать. Для того, чтобы этот бой прошел, нужно много всего. Я готов, но вопрос в том, как это совместить с военной службой. И как на это посмотрит командир.
У нас же люди сейчас подписывают контракт [на военную службу] хоть и на год‑два, но в целом мы там, пока не закончится СВО, – сказал боец MMA Владимир Минеев.
Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери.
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