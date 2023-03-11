Буатси отказался от миллионного гонорара за бой с Биволом. Британец хочет драться с Дэном Азизом

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британский полутяжеловес Джошуа Буатси отказался от крупного гонорара за бой с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Мы предложили ему больше миллиона фунтов, чтобы он подрался с Дмитрием Биволом, но он сказал нет. Это разочаровывает.

Мы хотим, чтобы Джошуа боксировал с Каллумом Смитом или Биволом, а он хочет биться с Дэном Азизом. Короче, посмотрим», – сказал Хирн.

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