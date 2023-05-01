Тюлюлин – о бое Чимаева и Холланда: «Вижу, Кевин хочет руку пожать. Я тогда подумал: «Ну и #######»

Боец UFC Денис Тюлюлин раскритиковал Кевина Холланда за протянутую руку в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Это было угарно. Смотрю, Холланд идет с [протянутой] рукой, хотел пожать. А Хамзат его просто перевел. Я подумал: «Ну и #######» [идиот]. Ты же газовал на человека, оскорблял его. Ты что, не мог понять, что он с тобой разговаривать не хочет? Хамзат – тигр», – сказал Тюлюлин.

Бой между и прошел на турнире UFC 279. Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде.

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