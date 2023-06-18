Бонусы UFC on ESPN 47: бой Каннонира и Веттори признан лучшим

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился турнир UFC on ESPN 47.

Лучшим боем вечера признан поединок в среднем весе между и Марвином Веттори. Бойцы получат по 50 тысяч долларов.

Мануэль Торрес и Алессандро Коста удостоились бонусов за лучшие выступления вечера.

Каннонир установил рекорд среднего веса по количеству значимых ударов за бой

UFC on ESPN 47: Веттори проиграл Каннониру, Царукян победил Силву и другие бои