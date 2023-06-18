Бонусы UFC on ESPN 47: бой Каннонира и Веттори признан лучшим

Теги UFC MMA Джаред Каннонир Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился турнир UFC on ESPN 47.

Лучшим боем вечера признан поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром и Марвином Веттори. Бойцы получат по 50 тысяч долларов.

Мануэль Торрес и Алессандро Коста удостоились бонусов за лучшие выступления вечера.

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