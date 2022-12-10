Мэнни Пакьяо: «Хочу протестировать Теренса Кроуфорда и Эролла Спенса»

Филиппинский боксер заявил, что готов возобновить карьеру ради боя с и Эроллом Спенсом.

«Я готов сделать это. Я хочу подраться с ними, чтобы испытать их, посмотреть, настоящие ли они чемпионы.

Я дрался со многими боксерами в полусреднем, первом полусреднем и легком весах. Я встречался с одними из лучших боксеров мира, поэтому хочу протестировать Кроуфорда и Спенса.

Меня поразило, что они так и не подрались. Однако я все еще здесь. Несмотря на то, что закончил карьеру больше года назад, я продолжаю тренироваться и играю в баскетбол почти каждый день», – сказал Пакьяо.

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