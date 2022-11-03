Марлон Вера: «Давайте устроим бой Сехудо – Хасбик, а я сражусь с победителем»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Марлон Вера Хасбик Бокс/MMA/UFC

Венесуэльский боец UFC Марлон Вера предложил организовать бой между экс-чемпионом двух дивизионов Генри Сехудо и блогером из Дагестана Хасбиком.

«Давайте сделаем бой Генри Сехудо – Хасбулла. А я бы сразился с чемпионом. Это был бы главный и соглавный поединок вечера», – написал Вера в соцсетях.

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