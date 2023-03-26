Уайт – о судействе в поединке Сэндхагена и Веры: «Такие вещи пугают»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал работу судей в поединке между Кори Сэндхагеном и Марлоном Верой.
«Я выходил из уборной и подумал: «Это что за херня?» Можно было дать 5-0 или 4-1, но раздельное решение? Такие вещи пугают.
Сэндхаген выглядел великолепно. Работа ног, тейкдауны – у него получалось все. Он полностью переиграл Веру», – сказал Уайт.
На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей.
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