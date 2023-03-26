Уайт – о судействе в поединке Сэндхагена и Веры: «Такие вещи пугают»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA Кори Сэндхаген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал работу судей в поединке между Кори Сэндхагеном и Марлоном Верой.

«Я выходил из уборной и подумал: «Это что за херня?» Можно было дать 5-0 или 4-1, но раздельное решение? Такие вещи пугают.

Сэндхаген выглядел великолепно. Работа ног, тейкдауны – у него получалось все. Он полностью переиграл Веру», – сказал Уайт.

На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей.

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2 комментария

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Tpy6kaMerlina
Ответ alex8585
Вобще ваша вся организация пугает
Судьи вне в октагоне, не сотрудники юэфси, если что
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex8585
Вобще ваша вся организация пугает
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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