Ершов – о состоянии Емельяненко: «Мы все все видим, но Александр говорит, что готов. Человек бы не выходил, понимая, что ему ######»

Теги Александр Емельяненко натив контент Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Евгений Ершов считает, что Александр Емельяненко готов к бою.

«Мы все все видим, но Александр говорит, что он готов. Мне интересно, в каких кондициях он выйдет на бой. Поэтому посмотрим.

Это спортсмен. Человек знает, на что идет. Человек не раб, не зомбирован. Он понимает все. Если он выходит, значит в этом есть необходимость.

Что мы можем с этим поделать? Явно бы человек не выходил, если бы понимал, что ему ###### [конец]», – сказал Евгений Ершов.

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6 комментариев

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Denis0017
Человек привык уже за деньги получать в бубен и кажется что на каждый следующий бой ему всё больше ***** (пофиг)
+11
0
+11
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Артем Иванов
Главное чтоб кто то с мед образованием оценил его состояние здоровья перед боем. Зрелище любой ценой нахрен никому не нужно
+6
0
+6
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artem klishin
опустившийся человек, которому просто нужны деньги
+3
0
+3
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Парвус
Шурик алкаш
+1
0
+1
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AVKU
Видать все действительно грустно в этот раз...
0
0
0
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