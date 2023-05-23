Ершов – о состоянии Емельяненко: «Мы все все видим, но Александр говорит, что готов. Человек бы не выходил, понимая, что ему ######»

Евгений Ершов считает, что Александр Емельяненко готов к бою.

«Мы все все видим, но Александр говорит, что он готов. Мне интересно, в каких кондициях он выйдет на бой. Поэтому посмотрим.

Это спортсмен. Человек знает, на что идет. Человек не раб, не зомбирован. Он понимает все. Если он выходит, значит в этом есть необходимость.

Что мы можем с этим поделать? Явно бы человек не выходил, если бы понимал, что ему ###### [конец]», – сказал Евгений Ершов.

Хрюнов – о состоянии Александра Емельяненко: «Лучше, чем перед боем с Исмаиловым. Он проходил медкомиссию»