Порье – о бое с Гейджи: «Вижу себя матадором, который доберется до Джастина»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье оценил изменения в бойцовском стиле Джастина Гейджи.

«Я думаю, что он выглядел немного по-другому в бою с Физиевым, верно? Все говорят, что его бокс и другие моменты в игре меняются, он выглядел по-другому, так и есть.

Он гораздо лучше использовал джеб и футворк. Так оно и есть, но я все еще вижу Джастина Гейджи, того же парня.

Он делает некоторые вещи лучше, но я все еще вижу себя матадором, который доберется до Джастина.

Он все тот же боец, что и в 2018 году, просто теперь он делает то же самое, используя ремень безопасности, понимаете?» – сказал Дастин Порье.

Порье – о поясе BMF: «Не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если возьму этот титул. Но это весело»

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3 комментария

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Кастро
Будешь в красном?
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Murad995
У кого коэф будет больше на того и надо поставить
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