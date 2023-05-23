Порье – о бое с Гейджи: «Вижу себя матадором, который доберется до Джастина»

Дастин Порье оценил изменения в бойцовском стиле Джастина Гейджи.

«Я думаю, что он выглядел немного по-другому в бою с , верно? Все говорят, что его бокс и другие моменты в игре меняются, он выглядел по-другому, так и есть.

Он гораздо лучше использовал джеб и футворк. Так оно и есть, но я все еще вижу , того же парня.

Он делает некоторые вещи лучше, но я все еще вижу себя матадором, который доберется до Джастина.

Он все тот же боец, что и в 2018 году, просто теперь он делает то же самое, используя ремень безопасности, понимаете?» – сказал .

Порье – о поясе BMF: «Не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если возьму этот титул. Но это весело»