Джонс – о встрече с Нганну: «Зачем нам конфликтовать? Знаю, что я круче. Лучше оставаться братанами»

Джон Джонс прокомментировал встречу с Фрэнсисом Нганну на турнире PFL.

«Мы уже встречались. Фрэнсис – довольно милый парень, за пределами октагона он ко всем относится с уважением. В этом мы похожи.

Если бой не назначен, то зачем нам конфликтовать? Трешток – это весело, но если нам не придется драться, то лучше оставаться братанами.

Знаю, что я круче, поэтому бросать косые взгляды не собираюсь. У него большие мускулы, впечатляющее телосложение. Но бои – это мой мир», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.

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