Нганну – Уайту: «Я хотел подраться с Джонсом, но его нигде не было»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на обвинения Даны Уайта. Ранее президент UFC заявил, что Нганну избегал боя с Джоном Джонсом.

«Слушайте, я хотел подраться с Джонсом. Более того, я и был инициатором этого поединка. Эта идея появилась у меня больше двух лет назад.

Но где все это время был Джон Джонс? Никто не знает. Думаю, это он не хотел драться со мной, а Дана Уайт не хотел заниматься организацией этого поединка», – заявил Нганну.

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

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16 комментариев

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sanek maloi
Ответ Крыс Пол
Джонс так-то тоже не смог пошатнуть в стойке Гана. И ничего удивительного в том, что борец поймал на болевой ударника, которого даже Нганну играючи переводил, никто же не говорит, что Нганну накидывает болевые лучше Джонса.
Ну и😁 из твоих же слов следует, что Джонси так же мог поймать на болевой Нгану, там опасность была только при сближении поймать шальную плюху. Но прикол в том, что Джонс ещё не пробит и не был никогда нокаутером.
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London.is.blue
Ответ eazyjet
Так и есть. Джонс три года морозился, никак не решался вступить в тяжёлый дивизион, и как только пошли слухи и затем решение что с Нганну не будут заключать новый контракт, объявился Джонс.
Так он изначально заявил, что собирается набрать вес, чтобы стать супертяжем)
Нганну стал чемпионом только 2 года назад.
От кого Джонс морозился, если слухи про их бой пошли только в прошлом году, когда Джонс заявил о своём возвращении? Он сам заявил первым, что готов драться с Нганну или Стипе.

Да уж, нормально Нганну нахайпил. 17 побед в карьере, 12 нокаутом, мир таких панчеров ещё не видел, угу. Даже у Конора в полулёгком был больше % нокаутов))

Надеюсь Нганну вернётся. Хочу увидеть, как Джонс эту мельницу выносит вперёд ногами. Это будет легко для Боунса.
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Born is the King
Ответ eazyjet
Один апперкот и Джонса собирали бы по частям.
Ахахха) апперкот Гана уже видели, больше не надо)
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Крыс Пол
Ответ sanek maloi
Потуги Нгану сейчас уже не прокатят, Джонси вышел с пузом в новом весе, после 3х лет на печи и удосрочил за 2мин бойца, с которым Френсис возился 25мин и даже не смог пошатнуть Гана. Туивася и то шатал Гана в стойке, а тут великий нокаутер, своей тушей возился на канвасе😁
Джонс так-то тоже не смог пошатнуть в стойке Гана. И ничего удивительного в том, что борец поймал на болевой ударника, которого даже Нганну играючи переводил, никто же не говорит, что Нганну накидывает болевые лучше Джонса.
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sanek maloi
Потуги Нгану сейчас уже не прокатят, Джонси вышел с пузом в новом весе, после 3х лет на печи и удосрочил за 2мин бойца, с которым Френсис возился 25мин и даже не смог пошатнуть Гана. Туивася и то шатал Гана в стойке, а тут великий нокаутер, своей тушей возился на канвасе😁
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zzzeeerrrooo
Ответ eazyjet
Один апперкот и Джонса собирали бы по частям.
Многие так про Гана писали 🤣🤣🤣
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Born is the King
Смешно. Джонс его и сейчас размотает.
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Ojer
Вот тут можно поверить, Нганну часто высказывался о желании боя с Джонсом. Но с другой стороны особо реакции и желания не было, только редкие высказывания в духе "заплатите 50млн и я подерусь с Нганну".
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Спартак Уокер
Джонс бы этого хмыря сразу вырубил Нганну зазнался сильно
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Pronger
Да Нганну может сейчас болтать все что угодно)) Джонс сделал, вышел и взял пояс в другой весовой, за пару минут сабнув, того с кем сам Франсис мучился 5 раундов.
Короче Боунс на коне, а Нганну толи клянчит боксерский поединок, толи в One FC собрался
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Abid_88
Сейчас каждый может говорить что угодно, Нганну надо хорошо себя «продать»
Бой с Миочичем более интересен для Джонса, в плане наследия.
А Джонс- Нганну вывеска в стиле «Кинг Конг против Годзиллы».
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eazyjet
Ответ zzzeeerrrooo
Один тейкдаун и на этом все для Нганну
Один апперкот и Джонса собирали бы по частям.
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eazyjet
Так и есть. Джонс три года морозился, никак не решался вступить в тяжёлый дивизион, и как только пошли слухи и затем решение что с Нганну не будут заключать новый контракт, объявился Джонс.
+16
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skytent1
Оба очковали , а виноват уайт
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Мердан Ата
я не виноватааааа, он сам пришел)))))
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zzzeeerrrooo
Один тейкдаун и на этом все для Нганну
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