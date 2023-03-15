Нганну – Уайту: «Я хотел подраться с Джонсом, но его нигде не было»

Бывший чемпион в тяжелом весе ответил на обвинения Даны Уайта. Ранее президент UFC заявил, что Нганну избегал боя с .

«Слушайте, я хотел подраться с Джонсом. Более того, я и был инициатором этого поединка. Эта идея появилась у меня больше двух лет назад.

Но где все это время был Джон Джонс? Никто не знает. Думаю, это он не хотел драться со мной, а Дана Уайт не хотел заниматься организацией этого поединка», – заявил Нганну.

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»