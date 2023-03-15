Нганну – Уайту: «Я хотел подраться с Джонсом, но его нигде не было»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на обвинения Даны Уайта. Ранее президент UFC заявил, что Нганну избегал боя с Джоном Джонсом.
«Слушайте, я хотел подраться с Джонсом. Более того, я и был инициатором этого поединка. Эта идея появилась у меня больше двух лет назад.
Но где все это время был Джон Джонс? Никто не знает. Думаю, это он не хотел драться со мной, а Дана Уайт не хотел заниматься организацией этого поединка», – заявил Нганну.
Нганну стал чемпионом только 2 года назад.
От кого Джонс морозился, если слухи про их бой пошли только в прошлом году, когда Джонс заявил о своём возвращении? Он сам заявил первым, что готов драться с Нганну или Стипе.
Да уж, нормально Нганну нахайпил. 17 побед в карьере, 12 нокаутом, мир таких панчеров ещё не видел, угу. Даже у Конора в полулёгком был больше % нокаутов))
Надеюсь Нганну вернётся. Хочу увидеть, как Джонс эту мельницу выносит вперёд ногами. Это будет легко для Боунса.
Короче Боунс на коне, а Нганну толи клянчит боксерский поединок, толи в One FC собрался
Бой с Миочичем более интересен для Джонса, в плане наследия.
А Джонс- Нганну вывеска в стиле «Кинг Конг против Годзиллы».