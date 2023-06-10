Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P: «Как Джонс может быть №1?»

Теги UFC Джон Джонс Ислам Махачев Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

«Это чушь собачья, как Джонс может быть №1? Он победил какого-то парня, который даже не был чемпионом. Не имеет значения, как быстро он победил Гана.

Мы видим, что об этом говорят другие люди, кого они называют лучшим бойцом P4P. Не называйте меня чемпионом в легком весе, называйте лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», – сказал чемпион UFC в легком весе и третий номер рейтинга P4P Ислам Махачев.

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11 комментариев

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Чувак Г
С чего вдруг ты лучший? Да есть 2 защиты. Но Волк поднялся в твой вес что бы подраться с тобой. На данный. Я сам с Дагестана. Но пока ты не заслужил 1 место. Что бы заслужить тебе тоже надо подняться в весе и побить чемпиона
+17
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+14
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Oleg Nikolaev
Ему бы поскромнее быть, очевидно он после Джонса и Волка, а по мне так ещё и позади Изи
+11
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Serhio Roberto
Ответ Чувак Г
С чего вдруг ты лучший? Да есть 2 защиты. Но Волк поднялся в твой вес что бы подраться с тобой. На данный. Я сам с Дагестана. Но пока ты не заслужил 1 место. Что бы заслужить тебе тоже надо подняться в весе и побить чемпиона
Возможно Ислам просто привлекает к себе внимание.
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SGambler
Я тоже давно критикую Уайта за P4P рейтинг, но по другой причине. Почему Махачев с одной победой над топом и одной победой на поднявшийся малышом вообще находится в топ-5? Победы над 10 бом*ами перед этим я не считаю, да будь их хоть 20, это не имеет значения.
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mqh9pzrxgf
Ответ Чувак Г
С чего вдруг ты лучший? Да есть 2 защиты. Но Волк поднялся в твой вес что бы подраться с тобой. На данный. Я сам с Дагестана. Но пока ты не заслужил 1 место. Что бы заслужить тебе тоже надо подняться в весе и побить чемпиона
Ну по факту Джонс не должен быть там, чел дерется раз в 3 года с бывшим претендентом, и ему дают #1, а так ислам делает то что нужно юфс, болтает че попало
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klet
Знаменитая скромность.
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Chep82
Ответ Oleg Nikolaev
Ему бы поскромнее быть, очевидно он после Джонса и Волка, а по мне так ещё и позади Изи
Однозначно, Бро, ты прав!
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LetTong
Ответ Чувак Г
С чего вдруг ты лучший? Да есть 2 защиты. Но Волк поднялся в твой вес что бы подраться с тобой. На данный. Я сам с Дагестана. Но пока ты не заслужил 1 место. Что бы заслужить тебе тоже надо подняться в весе и побить чемпиона
А когда у него стало 2 защиты? Вроде только с Волком пока защитил же
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Вячеслав Тотров
Ответ SGambler
Я тоже давно критикую Уайта за P4P рейтинг, но по другой причине. Почему Махачев с одной победой над топом и одной победой на поднявшийся малышом вообще находится в топ-5? Победы над 10 бом*ами перед этим я не считаю, да будь их хоть 20, это не имеет значения.
последние два боя Махачева были с номером 1 и номером 2 паунд фо паунд. последние бои Джонса до трехлетнего простоя : Рейес, Тьяго Сантос, Энтони Смит. они не были в топе общего рейтинга , плюс после Джонса у каждого из них поражений больше чем побед , а двоих из них Джонс победил очень спорно.
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