Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P: «Как Джонс может быть №1?»
Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.
«Это чушь собачья, как Джонс может быть №1? Он победил какого-то парня, который даже не был чемпионом. Не имеет значения, как быстро он победил Гана.
Мы видим, что об этом говорят другие люди, кого они называют лучшим бойцом P4P. Не называйте меня чемпионом в легком весе, называйте лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», – сказал чемпион UFC в легком весе и третий номер рейтинга P4P Ислам Махачев.
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