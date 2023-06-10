Махачев раскритиковал UFC за рейтинг P4P: «Как Джонс может быть №1?»

Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

«Это чушь собачья, как может быть №1? Он победил какого-то парня, который даже не был чемпионом. Не имеет значения, как быстро он победил .

Мы видим, что об этом говорят другие люди, кого они называют лучшим бойцом P4P. Не называйте меня чемпионом в легком весе, называйте лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», – сказал чемпион в легком весе и третий номер рейтинга P4P Ислам Махачев.

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