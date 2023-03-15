Махачев – о следующем поединке: «Уайт хочет видеть меня в Абу-Даби»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что его следующий бой состоится в Абу-Даби.

«Я провел встречу с Даной Уайтом, Шоном Шелби, и они сказали, что хотят увидеть меня на турнире в Абу-Даби. Я думал, что мне организуют бой в июле или августе, но они дадут мне больше времени на восстановление. 

Думаю, Дариуш победит Оливейру и станет моим соперником», – заявил Махачев.

Ислам Махачев: «Надеюсь, Дариуш победит Оливейру. Мне нужен новый вызов»

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6 комментариев

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HolyKim
Ответ sanek maloi
8 июля Волк вс Яир, в мае Дариуш с Оливейрой, это с кем Махачеву бой обещали в июле, августе🤣
возможно порье
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Спартак Уокер
Что то мне не верится
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Oleg Where
Ответ los merengues
А в декабре реванш с Волкановски, если оба пройдут своих соперников? Как раз Алекс успеет восстановиться после весогонки и набора.
Да, но реванш пусть тоже делают в Абу Даби или в Вегасе
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Комнатный Герой💪
Дана Уайт: как зовут этого бородатого?
+2
-1
+1
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sanek maloi
8 июля Волк вс Яир, в мае Дариуш с Оливейрой, это с кем Махачеву бой обещали в июле, августе🤣
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los merengues
А в декабре реванш с Волкановски, если оба пройдут своих соперников? Как раз Алекс успеет восстановиться после весогонки и набора.
0
0
0
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