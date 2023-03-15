Махачев – о следующем поединке: «Уайт хочет видеть меня в Абу-Даби»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что его следующий бой состоится в Абу-Даби.

«Я провел встречу с Даной Уайтом, Шоном Шелби, и они сказали, что хотят увидеть меня на турнире в Абу-Даби. Я думал, что мне организуют бой в июле или августе, но они дадут мне больше времени на восстановление.

Думаю, Дариуш победит Оливейру и станет моим соперником», – заявил Махачев.

Ислам Махачев: «Надеюсь, Дариуш победит Оливейру. Мне нужен новый вызов»