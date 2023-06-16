Веттори – о причине поражения Дариуша: «У него были проблемы с весогонкой»

Марвин Веттори прокомментировал поражение Бенеила Дариуша.

«Он не хотел рассказывать об этом, искать оправдания. Но у него были небольшие проблемы с весогонкой.

Не говорю, что в этом заключается причина поражения – всем нам тяжело гонять вес. Но проблемы действительно были», – сказал средневес UFC Марвин Веттори.

На турнире UFC 289 проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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