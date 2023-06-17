UFC on ESPN 47: Веттори – Каннонир, Царукян – Силва и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 июня состоится турнир UFC on ESPN 47.
В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Марвином Веттори (19-6-1) и Джаредом Каннониром (16-6).
Результаты взвешивания:
- Арман Царукян (19-3) – Хоаким Силва (12-3);
- Армен Петросян (8-2) – Кристиан Данкан (8-0);
- Пэт Сабатини (17-4) – Лукас Алмейда (14-1);
- Мануэль Торрес (13-2) – Николас Мотта (13-4);
- Муслим Салихов (19-3) – Николас Далби (21-4-1).
Взвешивание перед UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонир показали одинаковый вес, Царукян и Силва – тоже
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