UFC on ESPN 47: Веттори – Каннонир, Царукян – Силва и другие бои

Теги UFC Армен Петросян Муслим Салихов Джаред Каннонир Арман Царукян Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 июня состоится турнир UFC on ESPN 47.

В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Марвином Веттори (19-6-1) и Джаредом Каннониром (16-6).

Результаты взвешивания:

Взвешивание перед UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонир показали одинаковый вес, Царукян и Силва – тоже

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