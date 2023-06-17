UFC on ESPN 47: Веттори – Каннонир, Царукян – Силва и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 июня состоится турнир UFC on ESPN 47.

В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Марвином Веттори (19-6-1) и (16-6).

Результаты взвешивания:

(19-3) – Хоаким Силва (12-3);

(8-2) – Кристиан Данкан (8-0);

Пэт Сабатини (17-4) – Лукас Алмейда (14-1);

Мануэль Торрес (13-2) – Николас Мотта (13-4);

(19-3) – Николас Далби (21-4-1).

Взвешивание перед UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонир показали одинаковый вес, Царукян и Силва – тоже