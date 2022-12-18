Каннонир после победы над Стриклэндом: «Я нанес больше урона. Думаю, сделал достаточно»

прокомментировал победу раздельным решением судей над Шоном Стриклендом на UFC Vegas 66.

«Думаю, что выиграл 3-2 по раундам. Так что уверен в своей победе. Я нанес немного больше урона: у него была кровь на лице в первом раунде, и еще больше в последнем. Думаю, сделал достаточно.

Не сказал бы, что у Шона какой-то хитрый стиль. Просто у него крепкая база. Он хорошо чувствует дистанцию. Шон много работает и давно в этом деле, так что он хорошо читал меня, когда я пытался идти в атаку.

Он работал на своей дистанции и при этом выбрасывал джеб, не открывался и не подпускал меня. Так что он проделал хорошую работу и не летел вперед, как бешеный зомби», – сказал Каннонир.

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