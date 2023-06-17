Царукян – о планах купить жилье в США: «Не близок, дорогие цены»

Арман Царукян рассказал о сложностях с покупкой жилья в США.

«План – хотя бы купить дом или квартиру в США. Далеко не близок. Дорогие цены. Нужно забрать титул, а там можно будет думать.

В Лос-Анджелесе нужно заплатить около $2 млн. Еще не откладываю на него. Пока инвестирую в себя», – сказал легковес и амбассадор PARI Арман Царукян.

Царукян – об обеспеченных родителях: «Это помогало: занимаешься спортом и не ищешь, где работать»

Большое интервью с Арманом Царукяном: работал на стройке, чуть не стал хоккеистом и хочет купить дом в США