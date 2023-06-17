Царукян – о планах купить жилье в США: «Не близок, дорогие цены»

Теги UFC легкий вес (MMA) Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал о сложностях с покупкой жилья в США.

«План – хотя бы купить дом или квартиру в США. Далеко не близок. Дорогие цены. Нужно забрать титул, а там можно будет думать.

В Лос-Анджелесе нужно заплатить около $2 млн. Еще не откладываю на него. Пока инвестирую в себя», – сказал легковес UFC и амбассадор PARI Арман Царукян.

Царукян – об обеспеченных родителях: «Это помогало: занимаешься спортом и не ищешь, где работать»

Большое интервью с Арманом Царукяном: работал на стройке, чуть не стал хоккеистом и хочет купить дом в США

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1 комментарий

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ZaharPetrovicUralez
копец тема
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