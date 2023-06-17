Царукян – об обеспеченных родителях: «Это помогало: занимаешься спортом и не ищешь, где работать»

Арман Царукян рассказал о помощи родителей в начале карьеры в ММА.

«Фактор обеспеченности? Ничего не мешало. Наоборот – помогало. Ты не ищешь, куда идти работать. Если хочешь работать, можешь делать это у отца.

Если хочешь быть в спорте, можешь заниматься спортом и получать деньги от родителей. Но если протираешь штаны в спорте, то какой отец даст тебе денег?

В 23-24 года уже нужно быть профессиональным бойцом и иметь 5-6 боев», – сказал боец и амбассадор PARI Арман Царукян.

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