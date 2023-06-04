Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого жесткого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»

Дана Уайт предложил Тайсону Фьюри бой с Джоном Джонсом в UFC.

«Мне нравится Тайсон Фьюри, у меня прекрасные отношения с ним. Но сейчас идут споры о самом жестком человеке на планете, верно?

– самый жесткий человек на планете. В этом нет никаких сомнений. Если мы говорим о следующем в этом списке, то на ринге это будет . Поэтому в боксе Джонс проиграет Фьюри.

Если вы действительно хотите узнать, кто самый жесткий человек на планете, я сделаю этот бой. Я устрою поединок Тайсона и Джонса в октагоне.

Мы заплатили и сможем заплатить Фьюри. Так что предложение в силе, если вы хотите сделать это в UFC. Я знаю, что он некоторое время занимался ММА.

Давай сделаем это. Хочешь титул самого жесткого человека на планете? Давай устроим это. Я в деле.

Мы можем говорить об этом вечно. Есть только один способ узнать. Тайсон может позвонить мне сам. У него есть мой номер», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Фьюри – о возможном бое с Джонсом: «Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками»