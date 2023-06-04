Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого жесткого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Дана Уайт Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт предложил Тайсону Фьюри бой с Джоном Джонсом в UFC.

«Мне нравится Тайсон Фьюри, у меня прекрасные отношения с ним. Но сейчас идут споры о самом жестком человеке на планете, верно?

Джон Джонс – самый жесткий человек на планете. В этом нет никаких сомнений. Если мы говорим о следующем в этом списке, то на ринге это будет Тайсон Фьюри. Поэтому в боксе Джонс проиграет Фьюри.

Если вы действительно хотите узнать, кто самый жесткий человек на планете, я сделаю этот бой. Я устрою поединок Тайсона и Джонса в октагоне.

Мы заплатили Флойду Мейвезеру и сможем заплатить Фьюри. Так что предложение в силе, если вы хотите сделать это в UFC. Я знаю, что он некоторое время занимался ММА.

Давай сделаем это. Хочешь титул самого жесткого человека на планете? Давай устроим это. Я в деле.

Мы можем говорить об этом вечно. Есть только один способ узнать. Тайсон может позвонить мне сам. У него есть мой номер», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Фьюри – о возможном бое с Джонсом: «Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками»

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7 комментариев

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Философ Востока
Нганну: да вы совсем ###ели???
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Ronaldinho Gaúcho
Да не быть этому бою, лысый просто угарает над Фьюри😁
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СвинопаС
Лысый считает себя умным, а окружающих дураками. Он заплатил Мейвезеру, а-ха-ха.
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Валерий Золотарев
Пощёчину Нганну влепил медийную. Всё понимают что единственный промоушен который в состоянии организовать такой поединок это ГАС. А вот ЗАД (PFL) такой поединок не потянут.
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Van Pelt
Уайт:
— Солнце знаешь? Мы ему заплатили чтоб горело

Рассказы о том, что Юфс организовала бой Мэй-Мак просто смехотворны
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Kanan Jarrus
Ответ Kanan Jarrus
бокс умер когда ушли тайсон, льюис и холифилд. фьюри и прочие джошуа - жалкое зрелище, любой таджик из люблино унизит их в октагоне.
фьюри очканет выйти по правилам мма
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