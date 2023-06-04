Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого жесткого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»
Дана Уайт предложил Тайсону Фьюри бой с Джоном Джонсом в UFC.
«Мне нравится Тайсон Фьюри, у меня прекрасные отношения с ним. Но сейчас идут споры о самом жестком человеке на планете, верно?
Джон Джонс – самый жесткий человек на планете. В этом нет никаких сомнений. Если мы говорим о следующем в этом списке, то на ринге это будет Тайсон Фьюри. Поэтому в боксе Джонс проиграет Фьюри.
Если вы действительно хотите узнать, кто самый жесткий человек на планете, я сделаю этот бой. Я устрою поединок Тайсона и Джонса в октагоне.
Мы заплатили Флойду Мейвезеру и сможем заплатить Фьюри. Так что предложение в силе, если вы хотите сделать это в UFC. Я знаю, что он некоторое время занимался ММА.
Давай сделаем это. Хочешь титул самого жесткого человека на планете? Давай устроим это. Я в деле.
Мы можем говорить об этом вечно. Есть только один способ узнать. Тайсон может позвонить мне сам. У него есть мой номер», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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